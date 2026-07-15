Il governo ha perso un voto alla Camera sulla legge elettorale, con uno scrutinio segreto che ha bocciato un emendamento che reintroduceva le preferenze nelle liste. La bocciatura ha scatenato una ricerca tra i deputati, con l’obiettivo di identificare circa 30 voti contrari. La discussione sulla legge elettorale prosegue, mentre si cercano i responsabili di eventuali defezioni. Nessuna decisione è stata ancora presa sui passaggi successivi.

La discussione della legge elettorale e le conseguenze della bufera scoppiata dopo la bocciatura ieri sera alla Camera per un voto – con scrutinio segreto – dell’emendamento che reintroduceva, dopo 30 anni, le preferenze nelle liste. Emendamento che potrebbe essere riproposto. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Governo battuto sulla legge elettorale. Caccia ai 30 franchi tiratori

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