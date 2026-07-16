A poche ore dall’inizio della 24ª edizione di Kilowatt Festival, i direttori artistici hanno scritto una lettera aperta in cui lamentano l’aumento di permessi e costi senza adeguati aiuti. Secondo loro, queste spese più alte rischiano di far chiudere la manifestazione e, di conseguenza, la cultura. La lettera è stata pubblicata a nome dell’associazione culturale CapoTraveKilowatt, che i due dirigenti rappresentano.

"Permessi e costi che aumentano, così si chiude la cultura!". Alla vigilia dell’inizio della 24esima edizione di Kilowatt Festival a Sansepolcro, i due direttori artistici della manifestazione, Lucia Franchi e Luca Ricci, pubblicano una lettera aperta a nome dell’associazione culturale CapoTraveKilowatt, che entrambi rappresentano. "La situazione di chi organizza eventi culturali – scrivono - è sempre più complessa: da un lato i contributi pubblici subiscono tagli e ridimensionamenti, per attivare invece una politica di finanziamenti a pioggia. Dall’altro lato, ogni anno vengono richiesti ulteriori permessi e incrementati nuovi costi; ognuno di essi diventa imprescindibile, altrimenti i festival culturali e le attività di spettacolo rischiano di chiudere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigilia di Kilowatt con polemica: "Permessi e costi in aumento senza aiuti la cultura chiude"

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