I direttori di Kilowatt Festival hanno scritto una lettera aperta in cui avvertono che la chiusura di alcuni spazi culturali rischia di portare alla fine della cultura nella zona. Nell’appello, si sottolinea come la perdita di luoghi dedicati all’arte possa compromettere le attività culturali e le opportunità per artisti e pubblico. La lettera invita a riflettere sulla situazione e a trovare soluzioni per evitare questa eventualità.

Arezzo, 14 luglio 2026 – Lettera aperta dell'Associazione culturale CapoTraveKilowatt. I direttori di Kilowatt Festival Lucia Franchi e Luca Ricci lanciano l'allarme: "Così si chiude la cultura". «La situazione di chi organizza eventi culturali è sempre più complessa: da un lato i contributi pubblici subiscono tagli e ridimensionamenti, per attivare invece una politica di finanziamenti a pioggia. Dall'altro lato, ogni anno vengono richiesti ulteriori permessi e incrementati nuovi costi, e ognuno di essi diventa imprescindibile, altrimenti i festival culturali e le attività di spettacolo rischiano di chiudere. L'ombrello sotto il quale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Così si chiude la cultura", lettera aperta dell'Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt

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VERSO UNA COMUNITÀ APERTA: IL DIALOGO COME SCELTA DI LIBERTÀ

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