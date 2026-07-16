Victoria Beckham recupera l' estetica da Wags e decreta il ritorno del balayage

Da vanityfair.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Victoria Beckham ha annunciato il ritorno del balayage, tecnica di colorazione che ha origine negli anni Settanta. Conosciuto per le sue schiariture naturali, il balayage è molto richiesto durante l’estate per valorizzare l’abbronzatura. Questa tecnica di colorazione si caratterizza per le sfumature morbide e il contrasto naturale tra radici scure e punte più chiare. Il suo stile è spesso associato alle estetiche delle Wags, le mogli e fidanzate di calciatori.

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Nato negli anni Settanta, il balayage è una delle tecniche di colorazione che resiste al tempo, ma che puntualmente ritorna in estate quando il desiderio è esaltare le schiariture che si creano naturalmente con l'esposizione al sole. E Victoria Beckham non è la prima volta che lo sceglie, e come lei tante altre star +++dropcap Victoria Beckham sugli spalti del Mercedes Benz Stadium di Atlanta ci ha regalato un déjà vu. La beauty e fashion guru ha riportato in auge l'estetica da Wags di venti anni fa, uno stile per lei non nuovo ma al quale è fedelissima. Avvistata accanto al marito David Beckham per assistere alla partita di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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