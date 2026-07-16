Victoria Beckham ha annunciato il ritorno del balayage, tecnica di colorazione che era molto popolare negli anni Settanta. La stilista ha condiviso questa scelta come tendenza per la stagione estiva, sottolineando che il balayage aiuta a esaltare le schiariture naturali create dall'esposizione al sole. La tecnica prevede l’applicazione di colori più chiari sulle punte e sulle ciocche superiori, creando un effetto di luminosità e profondità ai capelli.

Nato negli anni Settanta, è una delle tecniche di colorazione che resiste al tempo, ma che puntualmente ritorna in estate quando il desiderio è esaltare le schiariture che si creano naturalmente con l'esposizione al sole. E Victoria Beckham non è la prima volta che lo scieglie, e come lei tante altre star +++dropcap Victoria Beckham sugli spalti del Mercedes Benz Stadium di Atlanta ci ha regalato un déjà vu. La beauty e fashion guru ha riportato in auge l'estetica da Wags di venti anni fa, uno stile per lei non nuovo ma al quale è fedelissima. Avvistata accanto al marito David Beckham per assistere alla partita di semifinale tra... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham ritorna all'estetica da Wag e decreta il ritorno del balayage

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