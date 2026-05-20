I Beckham festeggiano gli 80 anni del padre di Victoria ma la reunion è a metà | assente il figlio Brooklyn

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David e Victoria Beckham si sono ritrovati per celebrare l’ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre di Victoria. La festa si è svolta con la presenza di alcuni familiari, ma il figlio maggiore, Brooklyn, non ha partecipato all’evento. La riunione ha coinvolto esclusivamente alcuni parenti stretti, mentre altri membri della famiglia non sono stati presenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla celebrazione o alle motivazioni dell’assenza di Brooklyn.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

David e Victoria Beckham si sono riuniti per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre dell’ex componente delle Spice Girls. All'appello, tuttavia, mancava il primogenito Brooklyn, da tempo in rotta con i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Brooklyn Beckham si scaglia contro i genitori David e Victoria sui social: cosa ha detto | RDSnews

Video Brooklyn Beckham si scaglia contro i genitori David e Victoria sui social: cosa ha detto | RDSnews

Sullo stesso argomento

Continua la guerra dei Beckham: David e Victoria fanno gli auguri a Brooklyn, ma il figlio li ignora e festeggia con la moglieIn mezzo a una delle crisi familiari più discusse degli ultimi tempi, David e Victoria Beckham hanno scelto di fare un passo sorprendente, rompere il...

Leggi anche: Victoria Beckham parla per la prima volta del figlio Brooklyn: “Siamo sotto scrutinio pubblico da 30 anni”. Cosa ha detto

i beckham festeggiano gliI Beckham festeggiano gli 80 anni del padre di Victoria, ma la reunion è a metà: assente il figlio BrooklynDavid e Victoria Beckham si sono riuniti per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre dell’ex componente delle Spice Girls ... fanpage.it

i beckham festeggiano gliDavid Beckham festeggia l’80° compleanno del suocero: famiglia riunita?David Beckham ha festeggiato il compleanno del suocero. Il papà di Victoria ha compiuto 80 anni. David Beckham ha festeggiato l’ottantesimo compleanno del suocero. Il papà di Victoria, Tony, è stato r ... novella2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web