I Beckham festeggiano gli 80 anni del padre di Victoria ma la reunion è a metà | assente il figlio Brooklyn

David e Victoria Beckham si sono ritrovati per celebrare l’ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre di Victoria. La festa si è svolta con la presenza di alcuni familiari, ma il figlio maggiore, Brooklyn, non ha partecipato all’evento. La riunione ha coinvolto esclusivamente alcuni parenti stretti, mentre altri membri della famiglia non sono stati presenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla celebrazione o alle motivazioni dell’assenza di Brooklyn.

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