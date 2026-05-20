I Beckham festeggiano gli 80 anni del padre di Victoria ma la reunion è a metà | assente il figlio Brooklyn
David e Victoria Beckham si sono ritrovati per celebrare l’ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre di Victoria. La festa si è svolta con la presenza di alcuni familiari, ma il figlio maggiore, Brooklyn, non ha partecipato all’evento. La riunione ha coinvolto esclusivamente alcuni parenti stretti, mentre altri membri della famiglia non sono stati presenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla celebrazione o alle motivazioni dell’assenza di Brooklyn.
David e Victoria Beckham si sono riuniti per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Tony Adams, padre dell’ex componente delle Spice Girls. All'appello, tuttavia, mancava il primogenito Brooklyn, da tempo in rotta con i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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David Beckham festeggia 51 anni con Victoria e i figli, ma l’assenza di Brooklyn riapre una frattura familiare che dura da mesi. Il primogenito non ha fatto gli auguri e non compare nelle celebrazioni condivise sui social. #DavidBeckham ift.tt/NX3PjZz x.com
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