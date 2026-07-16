Nel parco di Porta Europa si svolge il festival Cubo Live, promosso dal gruppo Unipol. L’evento, gratuito con prenotazione, propone concerti di artisti come Omar Pedrini, Baccini e Hamasyan. La manifestazione si svolge nei giardini di Piazza Sergio Vieira de Mello e include diversi generi di musica contemporanea. La rassegna si ripete ogni estate e mira a offrire un'ampia gamma di linguaggi musicali.

Nei giardini di Porta Europa, in Piazza Sergio Vieira de Mello, torna Cubo Live, il Festival voluto dal gruppo Unipol, che, come ogni estate, offre, a ingresso gratuito con prenotazione, un cartellone che attraversa i possibili linguaggi della musica contemporanea. Uno sguardo ampio, quello riflesso dal cartellone, che si posa su differenti traiettorie, mescolando futuro e radici, geografie e percorsi, dal pop alla canzone d’autore, dal jazz alle visioni planetarie della world music. Inaugurazione questa sera, con Omar Pedrini, uno degli interpreti più originali del rock italiano, che racconta, tra parole e canzoni, la storia del gruppo che ha fondato e del quale è stato il leader, i Timoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio in musica al Cubo. Si parte con Omar Pedrini, poi Baccini e Hamasyan

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