Al Monnalisa si svolgono due concerti in due giorni diversi. Questa sera si esibiscono gli artisti di StorItaly, con un concerto dedicato alla musica pop. Domani all’alba sono previsti i Soul Kings, con un live che promette energia. La location è una struttura suggestiva a Comacchio, e l’evento si svolge nel centro storico della città.

Doppio appuntamento con la musica al Monnalisa: questa sera StorItaly, domani all’alba i Soul Kings. Comacchio XX Luglio - Due concerti, due anime, una sola location da sogno. Il Monnalisa Beach Bar di Lido Scacchi (viale Alpi Centrali 199) si prepara a un weekend all’insegna della grande musica, con un programma che spazia dal cantautorato pop degli ultimi trent’anni al soul più autentico, regalando agli appassionati due esperienze completamente diverse ma ugualmente imperdibili. Dal tramonto all’alba, la terrazza sul mare del Florenz Open Air Resort diventa palcoscenico di emozioni. Si parte oggi, alle 21, con StorItaly, un viaggio a tappe attraverso il cantautorato e il pop italiano dagli anni ’90 a oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Monnalisa la musica si fa in due. Si parte con StorItaly, viaggio pop

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