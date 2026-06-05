Arte di vivere Omar Pedrini e giovani | al monastero di Cellole una settimana tra musica poesia e interiorità

Al Monastero di Cellole si svolge una settimana dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, intitolata “L’Arte di Vivere e i suoi linguaggi”. L’evento propone un programma che include musica, poesia e momenti di riflessione sull’interiorità. La rassegna si svolge nei pressi di San Gimignano e mira a coinvolgere i partecipanti attraverso attività culturali e artistiche. La settimana si svolge durante il periodo estivo e si rivolge a un pubblico giovane.

Si chiama “L’Arte di Vivere e i suoi linguaggi” la settimana estiva che il Monastero di Cellole, nei pressi di San Gimignano, dedicherà ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Sei giorni – dal 27 luglio al 1° agosto 2026 – per abitare il ritmo della comunità monastica, condividere lavori manuali e interrogarsi sulle forme che danno senso all’esistenza. L’iniziativa intreccia spiritualità e cultura senza separarle. I partecipanti vivranno accanto ai monaci, prendendo parte ad attività come l’orto, il giardinaggio, la cucina e la manutenzione del monastero. A chi lo desidera, sarà libero unirsi ai momenti di preghiera. Accanto a questa dimensione quotidiana, ogni pomeriggio si aprirà a un linguaggio diverso, guidato da ospiti che hanno trasformato il proprio mestiere in una ricerca umana. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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