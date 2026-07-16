Viaggio a Bangkok la città che continua a riscriversi

A Bangkok, le strade sono piene di luci e traffico intenso, con motorini che sfrecciano tra i veicoli e mercati affollati che si estendono lungo i marciapiedi. I grattacieli si ergono tra i negozi di strada e i ristoranti, creando un paesaggio urbano vibrante. La città si muove continuamente, tra vecchie tradizioni e nuovi sviluppi, in un ritmo che non si ferma mai.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Ari district, Bangkok, Thailand. In principio fu Jim Thompson: americano del Delaware, architetto di formazione, agente dell’Oss (predecessore della Cia) durante il secondo conflitto mondiale. Arrivato a Bangkok nel dopoguerra, dove la seta era un sapere domestico in via di estinzione, il futuro “Silk King of Thailand”, come verrà ricordato, si veste da campione d’intuizione e pragmatismo. Prima osserva – le tessitrici della comunità di Ban Krua – poi agisce e innova: rimette insieme telai, colori, competenze e nel 1950 fonda la Jim Thompson Thai Silk Company. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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9 Anni Dopo: La Bangkok che non ricordavo. (PT. 2)

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