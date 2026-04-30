Una nuova boutique del marchio Alaïa è stata inaugurata recentemente a Bangkok, segnando il debutto del brand in Thailandia. La città asiatica sta attirando sempre più attenzione nel settore del lusso, consolidandosi come una delle mete emergenti per i marchi di alta moda. Con questa apertura, Bangkok si aggiunge alle mete di punta per il fashion di livello mondiale, confermando il suo ruolo crescente nel panorama del lusso contemporaneo.

C’è una città che nel fashion system sta entrando sempre più velocemente nella chat globale del lusso contemporaneo: Bangkok. E il fatto che Alaïa abbia appena aperto la sua prima boutique in Thailandia lo conferma ancora di più. Il brand parigino ha scelto il Central Embassy — uno degli shopping destination più luxury della città — per inaugurare il suo nuovo spazio. E no, non è semplicemente “un altro negozio”. È uno di quei flagship che sembrano pensati per diventare immediatamente un moodboard Pinterest vivente. Minimalismo scultoreo, superfici specchiate, marmo Carrara, acciaio lucidissimo e quell’estetica ultra-clean ma sensuale che Alaïa ormai padroneggia meglio di chiunque altro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alaïa apre la sua prima boutique in Thailandia (e Bangkok continua a diventare la nuova capitale luxury da tenere d’occhio)

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