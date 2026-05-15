A Salerno, la popolazione continua a diminuire mentre si registrano nuovi interventi edilizi. La città, infatti, affronta un fenomeno di spopolamento che si sovrappone a progetti di costruzione e sviluppo urbano. La campagna elettorale in corso si concentra su questi aspetti, con alcuni candidati che pongono l'accento sulle politiche di gestione del territorio. Nel frattempo, i dati demografici mostrano un calo costante della popolazione residente, mentre le nuove costruzioni proseguono senza sosta.

Tempo di lettura: 7 minuti di Massimiliano Amato C’è una questione, nella campagna per le amministrative a Salerno, che il superfavorito (secondo i pronostici della viglia), Vincenzo De Luca, si guarda bene dall’affrontare, pur girandoci intorno nella sua comunicazione politica, e sulla quale i suoi avversari – da Franco Massimo Lanocita, a Armando Zambrano, a Gherardo Marenghi, passando per i candidati cosiddetti “ minori ” Elisabetta Barone, Alessandro Turchi, Domenico Ventura e Pio Antonio De Felice, battono insistentemente, sia pure con toni e accenti diversi. È quella legata a un singolare fenomeno, che fa della seconda città capoluogo della Campania un caso di scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, la città che si spopola e continua a costruire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sal Da Vinci - Per sempre sì (Sanremo 2026) sulla Gente #saldavinci #persempresi #sanremo2026

Sullo stesso argomento

Guerra in Medio Oriente: è la fine di Dubai? La città che continua a vivere mentre il turismo si fermaIl turismo internazionale si è quasi fermato a causa della guerra in Iran e delle tensioni nello spazio aereo del Golfo.

Salerno, Fonderie Pisano verso la chiusura. Regione nega l’autorizzazione: ‘Continua a inquinare, non si è adeguata’Game over per le Fonderie Pisano, la fabbrica nata negli anni ’60 nel quartiere Fratte a Salerno.

GIRO D’ITALIA: LA PIOGGIA NON FRENA L’ENTUSIASMO Nonostante le avverse condizioni meteo, famiglie, bambini, cittadini e turisti non hanno rinunciato ad attendere nel cuore della città di Salerno il passaggio del giro d’Italia e della carovana Rosa che... x.com

Licenziato il direttore de La Città di Salerno: solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti della CampaniaStampa Clima di tensione nel mondo dell’editoria campana dopo il licenziamento di Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno, allontanato dall’incarico con una comunicazione inviata t ... salernonotizie.it

Stazione ferroviaria Salerno, la pensilina fa…acqua: sedute inzuppate, scale scivoloseStampaLa stazione ferroviaria di Salerno è un biglietto da visita della città pessimo non solo per i pendolari ma, soprattutto, per i turisti. Come ha segnalato (e documentato) un utente alla redazion ... salernonotizie.it