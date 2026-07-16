Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 16 luglio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità del grande raccordo anulare di Roma. La comunicazione, fornita da Astral infomobilità, riguarda lo stato del traffico e eventuali disservizi lungo l'arteria.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare del traffico tra casa e Boccea in carreggiata esterna traffico rallentato tra Roma Fiumicino e più avanti tra le uscite Roma Teramo e Nomentana mentre in carreggiata interna rallentamenti e code tra le uscite diramazione Roma nord e Nomentana sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in via Appia si rallenta altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano Natalie velocità ed Astral infomobilità è tutto oro messaggio di civiltà stradale nel 2025... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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