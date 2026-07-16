Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 13 | 25

Il traffico sulla A12 Roma-Tarquinia è segnalato come intenso secondo il servizio di Astral Infomobilità. La situazione aggiornata alle 13:25 del 16 luglio 2026 indica rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma si raccomanda di procedere con prudenza e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia il traffico è bloccato per l'incidente avvenuto in precedenza siamo trattori in pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia Al momento sono 7 km di coda ci sentiamo sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in interna all'altezza della circolazione irregolari in esterno anche qui incidente risolto circolazione regolare tra le uscite A24 Tiburtina Cambiamo argomento i cantieri a Roma proseguono anche questa notte lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che portano la chiusura al transito tra via Laurentina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 16:25Alle 16:25 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

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La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

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