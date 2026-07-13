Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione è stata resa nota dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio dedicato all'informazione sul traffico locale. La notizia riguarda le condizioni della viabilità in tempo reale, senza ulteriori dettagli sulla situazione specifica o sulle aree interessate.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla statale Pontina spento l'incendio divampato in precedenza all'altezza del raccordo anulare e circolazione tornata scorrevole in direzione Eur andiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti carreggiata esterna tra Laurentina e Appia che in interna dalla Tiburtina alla Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita ora uno sguardo alle consolari sulla Flaminia si rallenta tra Grottarossa il raccordo in uscita sulla Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it