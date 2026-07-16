Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 di oggi, si segnala un incidente sulla strada tra Roma e Tarquinia. La viabilità nella zona risulta compromessa, secondo quanto riferito da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della regione Lazio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui mezzi coinvolti. La situazione potrebbe causare rallentamenti o congestioni nel traffico, ancora in aggiornamento.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla Roma Tarquinia è la causa delle code trama di San Nicola Cerveteri in direzione Civitavecchia ci spostiamo sul raccordo anulare di sotto un incidente in esterna all'altezza dell'uscita Prenestina la circolazione e ora a regolare restiamo sulla carreggiata esterna si rallenta qui per traffico alla diramazione Roma Sud in interno l'incidente causato dell'altezza della Pontina Cambiamo argomento il trasporto pubblico capitolino il via sabato 18 luglio i lavori nella stazione Lepanto della metro i treni transitano senza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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