Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 12 luglio 2026, sulla Pontina si registrano aggiornamenti in tempo reale grazie al servizio Astral infomobilità, che fornisce informazioni sulla viabilità nella regione Lazio.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalla Pontina dove si procede a rilento tra Castel Romano e via di Pratica in direzione del raccordo anulare rallentamenti anche sulla litoranea tra Tor Paterno e campo a Milano in entrambe le direzioni qui Per gli spostamenti verso i lidi balneari con riferimento ai cantieri attivi ricordiamo che sulla Salaria è chiuso per lavori il tratto all'altezza di Villa Spada In entrambe le direzioni di traffico è deviato sulle rampe laterali sono possibili rallentamenti nelle ore dei maggior flusso veicolare da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi Un po' di rischio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 16:25Alle 16:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla rete di viabilità della regione Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.
Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.
STADIO ROMA A PIETRALATA Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso, soffermandosi su due aspetti fondamentali: acustica e viabilità. L’acustica non è negoziabile. L’ospedale e le ca facebook
Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sulle ... romadailynews.it
Rocca contro le tariffe dei bus turistici: Roma adegui i prezziIl presidente della Regione Lazio critica i prezzi dei mezzi a due piani e invita Roma Capitale a intervenire sui bandi. Nel mirino anche la gestione della Ztl ... rainews.it