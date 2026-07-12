Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalla Pontina dove si procede a rilento tra Castel Romano e via di Pratica in direzione del raccordo anulare rallentamenti anche sulla litoranea tra Tor Paterno e campo a Milano in entrambe le direzioni qui Per gli spostamenti verso i lidi balneari con riferimento ai cantieri attivi ricordiamo che sulla Salaria è chiuso per lavori il tratto all'altezza di Villa Spada In entrambe le direzioni di traffico è deviato sulle rampe laterali sono possibili rallentamenti nelle ore dei maggior flusso veicolare da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi Un po' di rischio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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