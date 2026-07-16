Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 09 | 40

Il servizio di Astral infomobilità segnala che, alle 9:40 del 16 luglio 2026, sulla A1 Firenze-Roma, il problema di viabilità è stato risolto. La comunicazione arriva dalla redazione di Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico nella regione Lazio. Non sono stati segnalati altri disagi o variazioni nelle condizioni della viabilità in quel tratto.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma risolto l'incidente tra Guidonia Montecelio il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze la circolazione è regolare ora il traffico sul Raccordo Anulare situazione invariata si rallenta in internet la di uscita Nomentana è a 24 poi code dalla Casilina alla per lentamente dalla puntina al Ostiense in esterna e rallentamenti tra Ardeatina e diramazione Roma sud e dalla Prenestina la Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo code localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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