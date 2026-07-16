Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 08 | 40

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, sulla direttrice principale. La viabilità è rallentata e si registrano code in entrambe le direzioni. La segnalazione è stata diffusa alle 8:40 dalla redazione di Astral infomobilità, che monitora la situazione in tempo reale. Nessun dettaglio sulle cause o eventuali persone coinvolte è stato comunicato. La circolazione rimane congestionata, e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente in A1 sulla direttrice Firenze Roma siamo tra Guidonia Montecelio il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze al momento non ci sono ripercussioni di traffico diamo uno sguardo alla traffico sul Raccordo Anulare si rallenta in internet e all'uscita in momentanea 24 poi gode dalla rabbia e rallentamenti dalla Pontina l'ostiense in esterna code per lavori tra Boccea Roma Fiumicino a seguire rallentamenti ma per traffico dalla Ardeatina alla diramazione Roma sud e dalla Prenestina la Tiburtina sulla tratta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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