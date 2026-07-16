In via Michelangelo Merisi, dove si trovava la base logistica di una banda di rapinatori albanesi, nessuno aveva sospetti. La polizia ha arrestato alcuni sospetti coinvolti in attività criminali legate alla banda. La zona, precedentemente considerata tranquilla, si è trovata sotto osservazione dopo alcune indagini. Il sindaco ha dichiarato che lo Stato è presente e interviene. Nessuna altra informazione su eventuali dettagli delle operazioni o sui soggetti coinvolti.

In via Michelangelo Merisi, dove aveva la propria base logistica la banda di albanesi rapinatori in villa, nessuno ha mai avuto sospetti. Qualcuno ha notato diverse macchine di grossa cilindrata muoversi per la via del paese della Bassa bresciana e talvolta entrare nella rimessa condominiale, ma non ha mai pensato alla presenza di una banda di pericolosi malviventi. Ieri mattina, però, i residenti si sono trovati in quella che è stata descritta come l’ambientazione di un film poliziesco. "La notizia del blitz ha scosso profondamente tutta la nostra comunità. Ai residenti della zona va la mia più totale vicinanza per il grande spavento vissuto – dice il sindaco Laura Magli –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Merisi, spavento e incredulità. Il primo cittadino: lo Stato c’è

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