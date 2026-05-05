Una frana ha colpito Sarno, suscitando reazioni tra i residenti e le autorità locali. Un cantante noto per le sue radici in città ha commentato la situazione, affermando che la frana rappresenta un’ingiustizia e offrendo il suo supporto. In contemporanea, gli abitanti esprimono sentimenti di abbandono da parte dello Stato, sottolineando che la loro richiesta di aiuto non è stata ascoltata. Nel frattempo, il cantante ha ricevuto il riconoscimento di cittadino onorario della città.

«Questo è il premio più bello della mia carriera. Lo sento non solo come artista, ma come uomo. Sarno ha subito una grande e grave ingiustizia, se ha bisogno di me, io ci sono. Perché si ascolti davvero la voce di questa terra ferita e dei familiari delle vittime». Il maestro Nino D’Angelo ha tra le mani la pergamena dove è inciso il suo nome e da ieri, 5 maggio, è cittadino onorario della città Sarno. Si commuove, porta una mano al volto e si asciuga le lacrime mentre dall’aula consiliare di palazzo San Francesco, gremita di cittadini si leva un coro: «Sei uno di noi. Lo eri già da prima». Nino D’Angelo mima il gesto dell’abbraccio e l’applauso invade l’aula.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Frana di Sarno, il ricordo: «Lo Stato non è con noi». Nino D'Angelo cittadino onorario

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#5Maggio1998, #alluvione di #Sarno e #Quindici, o frana di Sarno. Ci fu un movimento franoso di vaste dimensioni che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, colpi, in particolare, le aree urbane campane di Sarno, Quindici, #Siano, #Bracigliano e #SanFeliceaCancello, x.com