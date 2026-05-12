Jannik Sinner e lo spavento per le Frecce Tricolori | Temevo volassero verso di noi È stato pauroso

Prima della partita vinta contro Popyrin, il tennista italiano ha raccontato di aver vissuto un momento di paura legato alle Frecce Tricolori. Durante l’evento, ha temuto che gli aerei potessero volare in direzione di lui e degli altri presenti. L’episodio è durato pochi istanti, ma ha lasciato un’impressione forte, anche perché si è verificato poco prima dell’inizio del match.

Il numero uno al modo ha raccontato il curioso episodio capitato poco prima della sfida, poi vinta, contro Popyrin. "Non ero fuori e sono rimasto sorpreso da quel rumore molto forte e improvviso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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