via libera della camera alla nuova legge elettorale

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni, in un voto segreto. La proposta, portata avanti dal centrodestra, passa ora all'esame delle altre camere. La legge riguarda le modalità di voto e la rappresentanza politica, ma non sono stati resi noti i dettagli specifici del testo approvato. La discussione proseguirà nelle fasi successive del procedimento legislativo.

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la r iforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. La votazione della norma targata centrodestra è avvenuta con scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. L’esito del voto è stato accolto da un applauso di esultanza della maggioranza, reduce dalla sconfitta sulle preferenze. LEGGI ANCHE: Qual è il vero senso del ko del governo sulla legge elettorale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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