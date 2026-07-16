La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. La decisione prevede lo scrutinio segreto, suscitando proteste tra le opposizioni. La leader dell'opposizione ha commentato che il governo ha tradito gli italiani. La riforma è passata con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso dissenso.

Roma, 16 luglio 2026 - L'Aula della Camera, con 217 voti favorevoli e 152 voti contrari, 2 astenuti, ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale targata centrodestra. La votazione finale, come da richiesta delle opposizioni, si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera, passa ora all'esame del Senato. L'esito del voto è stato accolto da un applauso di esultanza della maggioranza. "Legge truffa", "Meloni ha fallito", "legge incostituzionale", "Maggioranza a casa". Sono i cartelli esposti dalle opposizioni in aula alla Camera poco prima del voto finale sulla legge elettorale. Tra urla e "buffoni, buffoni", i commessi sono intervenuti a fatica per togliere i cartelli e riportare l'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legge elettorale, via libera della Camera a scrutinio segreto: 217 sì. Proteste delle opposizioni, Schlein: “Meloni ha tradito gli italiani”

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Nuova legge elettorale, via libera della Camera: 217 sì e 152 no, ora il testo passa al Senato

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