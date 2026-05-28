Legge elettorale corsa alla Camera | la maggioranza punta a luglio
La maggioranza alla Camera punta a modificare la legge elettorale entro luglio, con l’obiettivo di fissare la soglia di premio di maggioranza al 42%. La proposta prevede anche l’introduzione di un tetto ai seggi, che limita il numero di deputati assegnabili alla lista vincente, impedendo di ottenere una maggioranza assoluta. La modifica mira a ridefinire le modalità di attribuzione dei seggi e la distribuzione dei voti.
? Domande chiave Come cambierà il premio di maggioranza con la soglia al 42%?. Perché il tetto ai seggi impedisce una maggioranza assoluta?. Chi dovrà indicare obbligatoriamente il nome del premier sulla scheda?. Quali rischi corre la riforma davanti alla Corte Costituzionale?.? In Breve Soglia premio maggioranza al 42% e sbarramento fissato al 3% per Azione.. Tetto massimo seggi fissato a 220 per Camera e 113 per Senato.. Chiara Braga, Filiberto Zaratti e Riccardo Magi contestano la velocità del provvedimento.. Voto all'estero con codici QR e indicazione obbligatoria del premier in scheda.. I capigruppo della maggioranza alla Camera hanno stabilito il 26 giugno come data per l’approvazione dello Stabilicum 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Election That Broke the Constitution | The Twelfth Amendment
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