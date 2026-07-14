Oggi alla Camera si sono svolti i voti sugli emendamenti della nuova legge elettorale. La maggioranza si è divisa su alcune questioni, tra cui le preferenze. Il Partito Democratico ha deciso di chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti ammessi, comprese le preferenze, per evitare confronti pubblici. La proposta è stata comunicata da fonti interne al partito, mentre la discussione prosegue in Aula.

Il Pd si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. È quanto si apprende da diverse fonti dem, in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in Aula alla Camera. «La maggioranza è divisa. Molto piùdi quello che è stato raccontato. Le opposizioni sono unite. L'emendamento di FdI sulle preferenze è solo una sorta di contratto di sopravvivenza della maggioranza. L'unità delle opposizioni in aula può fare la differenza contro il patto di potere che tiene insieme questo governo», dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. «Le liste bloccate sono inaccettabili. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segreto

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