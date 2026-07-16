La Regione approva il progetto del “geriatra di comunità” per offrire più assistenza agli anziani e ridurre i ricoveri. La popolazione over 65 in Lombardia è di 177 ogni 100 giovani sotto 15 anni, un dato destinato a salire con un incremento del 41% degli over 80 nei prossimi dieci anni. La regione si prepara così a migliorare l’assistenza per gli anziani, puntando su cure più efficaci e meno ospedalizzazioni.

La sfida non è vivere a lungo ma arrivarci meglio. E con una Lombardia che conta, oggi, 177 persone over 65 ogni 100 under 15 (un dato destinato a impennarsi ulteriormente con gli over 80 che cresceranno del 41% nei prossimi 10 anni), la Regione inizia a mettere i suoi punti fermi. Via libera ieri all'unanimità alla risoluzione bipartisan che introduce il «geriatra di comunità», un medico specializzato che intercetta le fragilità prima che si trasformino in inevitabili ricoveri, rafforzando il legame sul territorio tra anziani, medici di famiglia e ospedali. È la trasformazione della ocietà che richiede strumenti innovativi per garantire continuità assistenziale, prevenzione e qualità delle cure e nuovi modelli organizzativi per la presa in carico delle persone anziane fragili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera al "geriatra di comunità": per gli anziani più cure e meno ricoveri

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