Cure più umane con la camera multisensoriale | colori musica e immagini per gli anziani affetti da delirium

È stata inaugurata una camera multisensoriale progettata per migliorare le condizioni degli anziani affetti da delirium. La stanza utilizza colori, musica e immagini per creare un ambiente più confortevole e stimolante, con l’obiettivo di favorire il benessere dei pazienti. Questa iniziativa mira a offrire cure più umane e personalizzate, riducendo lo stress e l’ansia associati alle condizioni di fragilità. La struttura rappresenta un passo avanti nel trattamento e nell’assistenza ai soggetti più vulnerabili.

Un nuovo passo avanti sul fronte dell'umanizzazione delle cure e dell'assistenza ai pazienti anziani più fragili. Viene inaugurata oggi, all’interno dell’unità operativa di Geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena, la nuova camera multisensoriale basata sulla ‘Snoezelen therapy’ e realizzata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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