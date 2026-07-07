Popolazione sempre più anziana? In Lombardia arriva il Geriatra di Comunità
In Lombardia, è stato introdotto il Geriatra di Comunità, un professionista dedicato alla cura degli anziani. La figura si inserisce in un progetto per rafforzare l'assistenza territoriale e rispondere alle crescenti necessità di una popolazione sempre più avanti con l’età. L’obiettivo è fornire supporto diretto nelle abitazioni e nei servizi locali, migliorando la gestione delle condizioni di salute degli anziani.
Milano, 7 luglio 2026 – Inverno demografico e popolazione sempre più anziana: la sanità territoriale corre ai ripari e si attrezza per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle persone. È questo l'obiettivo della Risoluzione per l'istituzione della figura del “Geriatra di Comunità”, approvata all’unanimità nella seduta di oggi del Consiglio regionale. L’evoluzione demografica . Il documento prende atto dell' evoluzione demografica in corso: in Lombardia - secondo i dati ricordati - si contano oggi 177 persone over 65 ogni 100 under 15, un dato destinato a crescere nei prossimi decenni ed entro dieci anni gli over 80 cresceranno del 41%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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