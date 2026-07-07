Popolazione sempre più anziana? In Lombardia arriva il Geriatra di Comunità

Notizia in breve

In Lombardia, è stato introdotto il Geriatra di Comunità, un professionista dedicato alla cura degli anziani. La figura si inserisce in un progetto per rafforzare l'assistenza territoriale e rispondere alle crescenti necessità di una popolazione sempre più avanti con l’età. L’obiettivo è fornire supporto diretto nelle abitazioni e nei servizi locali, migliorando la gestione delle condizioni di salute degli anziani.