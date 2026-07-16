Domnica Cemortan, ballerina moldava nota durante il naufragio della Costa Concordia, ha cambiato vita. Oggi si dedica a campagne sui social che promuovono i diritti delle donne e sostenere la Moldavia. La sua presenza pubblica si è spostata dall’attenzione sul passato all’impegno in cause sociali e culturali.

Domnica Cemortan oggi è lontana dall’immagine che l’ha resa nota in Italia durante il naufragio della Costa Concordia. La ballerina di origini moldave, indicata all’epoca da alcuni come presunta compagna del comandante Francesco Schettino, ha cambiato percorso e sui social porta avanti battaglie dedicate alle donne e alla Moldavia. Il suo nome tornò al centro delle cronache nel 2012, quando la nave affondò al largo dell’Isola del Giglio. Quel disastro, che provocò la morte di 32 persone, segnò profondamente l’opinione pubblica e trasformò Domnica in un volto molto discusso. Chi è Domnica Cemortan. Domnica Cemortan è una donna moldava che lavorava come ballerina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vi ricordate di Domnica, l’amica moldava di Schettino? Ecco cosa fa oggi

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