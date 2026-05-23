Jenny B, nota cantante italiana degli anni Novanta e Duemila, è tornata sotto i riflettori. Dopo aver raggiunto il successo con brani dance e pop, ora si dedica ad attività diverse. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono a qualche tempo fa, ma non ci sono state notizie di nuovi singoli o album recenti. La cantante, che ha avuto un ruolo significativo nella scena musicale italiana di quegli anni, si mantiene lontana dalle scene ufficiali.

Jenny B è stata una delle voci più celebri della musica dance e pop italiana tra anni Novanta e Duemila. Dai successi internazionali fino alla vittoria al Festival di Sanremo, ecco cosa fa oggi la cantante. Leggi anche: Piotta, chi è il rapper e cosa fa oggi? Negli anni Novanta la sua voce era praticamente ovunque. Dalle radio alle discoteche, passando per i tormentoni estivi che ancora oggi fanno ballare intere generazioni, il suo timbro inconfondibile ha segnato un’epoca della musica italiana ed europea. Eppure, nonostante il successo enorme conquistato nel tempo, molti spettatori non hanno mai collegato davvero il volto dell’artista ai brani che hanno dominato le classifiche. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate Jenny B? Era una delle voci più belle e famose degli anni Duemila: ecco cosa fa oggi

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