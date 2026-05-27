Vi ricordate le prime onde gravitazionali? Era il 2015 Oggi sono 390 e ricordate che senza Einstein sbagliate strada

Nel 2015 è stata rilevata per la prima volta un'onda gravitazionale, confermando le previsioni di Einstein. Da allora sono state registrate 390 rilevazioni di onde gravitazionali. La scoperta ha segnato un punto di svolta nella fisica, aprendo nuove strade per lo studio dell’universo. Le rilevazioni sono state effettuate da strumenti specializzati in osservatori dedicati alla rilevazione di queste onde. Nessuna altra scoperta ha avuto un impatto così significativo nel settore scientifico negli ultimi anni.

Vi ricordate quando rilevammo per la prima volta, e senza ombra cosmica di dubbio, le prime onde gravitazionali? Era il 2015, e fu un evento mondiale. Anche l’ennesima prova che Einstein ha sempre ragione (non sarebbe stato Einstein, altrimenti). Nel frattempo non se ne è parlato più, quasi che la rilevazione fosse finita lì. Invece la notizia nuova è che la collaborazione LIGO–Virgo–KAGRA ha pubblicato il catalogo aggiornato GWTC-5.0, che raccoglie tutti gli eventi osservati tra il 10 aprile 2024 e il 28 gennaio 2025, durante la seconda parte del quarto ciclo osservativo, chiamata O4b. Bene, in questo periodo sono stati aggiunti 161 nuovi eventi, e dal 2015 a oggi ne contiamo 390. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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