Un politico in carica si è candidato di nuovo, ma ha ottenuto meno preferenze degli avversari alle urne. La sua vittoria è stata parziale, perché ha conquistato la rielezione solo grazie a un vantaggio di voti rispetto ai sfidanti. Un analista ha commentato questa situazione, sottolineando come il termine inglese “incumbent” colleghi il mondo politico a quello economico, dove indica chi occupa già una posizione.

Gli inglesi utilizzano un termine – incumbent – che getta un ponte tra il lessico politico e quello dell’economia. Nel primo caso indica il politico in carica che si sta o vuole ricandidarsi. Nel campo dell’economia, invece, identifica l’azienda leader che già domina un determinato mercato e possiede una posizione di forza consolidata rispetto ai nuovi concorrenti. Esiste poi una terza accezione (come obbligo morale o responsabilità) che nel nostro caso, tuttavia, non rileva. Applicando gli schemi logici che sono sottesi a queste definizioni è facile svelare il presunto mistero che ha portato alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze, in materia di legge elettorale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi racconto la vittoria di Pirro degli incumbent contro le preferenze. Il commento di Polillo

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