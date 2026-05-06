In Ucraina e in Medio Oriente, le azioni militari sono rivolte contro le nazioni occidentali. Un commentatore ha analizzato la situazione, sottolineando come le operazioni siano coordinate tra vari attori e aree geografiche. Si discute di possibili strategie di pressione e di come queste tensioni influenzino gli equilibri internazionali. La questione riguarda anche le relazioni tra Iran, i suoi alleati e le potenze occidentali coinvolte nei conflitti.

E se l’obiettivo dell’Iran e dei suoi alleati fosse, fin dall’inizio, quello di strangolare finanziariamente l’Occidente? Non solo Israele o gli Stati Uniti, ma quella galassia di Paesi – dal Medio Oriente alla Finlandia – che da decenni fanno parte di un sistema di alleanze non solo militari, ma politiche e finanziare. Fosse questa la chiave di lettura, la crisi globale che, in controluce, segna l’orizzonte dell’intero Pianeta, avrebbe un senso compiuto. Di fronte ad una simile ipotesi, Donald Trump dovrebbe riflettere sulle vicende della Roma antica. Su quella battaglia tra gli Orazi ed i Curiazi. Su quel duello decisivo tra i due gruppi di tre gemelli – romani i primi, albani i secondi – avvenuto nel VII secolo A.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Ucraina e in Medio Oriente l’attacco è contro tutto l’Occidente. Il commento di Polillo

Notizie correlate

Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.

La risposta iraniana all’attacco di Usa e Israele: missili su tutto il Medio OrienteLa guerra d’Iran è partita e non sarà, come non è stata a giugno, localizzata alla Repubblica Islamica.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L’Ucraina partner del Golfo con la Drone Diplomacy; Nuovo record di spese militari: i conflitti in Ucraina e Medio Oriente trainano gli investimenti; Trump e Putin hanno parlato al telefono un'ora e mezza delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, esortandosi a vicenda a finirle; Trump e Putin possono accordarsi, ma non imporre la ‘loro’ pace in Ucraina.

Trump e Putin hanno parlato al telefono un’ora e mezza delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, esortandosi a vicenda a finirleMercoledì uno degli assistenti di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha detto che il presidente russo e quello statunitense, Donald Trump, hanno parlato al telefono per circa un’ora e mezza delle guerre in ... ilpost.it

È finita la guerra in Medio Oriente?È entrata in una fase diversa, di logoramento economico, in cui i bombardamenti sono sospesi e le trattative stentano, almeno per ora ... ilpost.it

MEDIO ORIENTE | Trump ferma il Project Freedom: "Grandi progressi verso l'accordo con l'Iran". Pausa dopo solo un giorno per verificare se l'intesa "possa essere finalizzata e firmata". IL LIVE BLOG - #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Teheran: 'Project Freedom è un progetto morto'. Il colosso danese del trasporto merci Maersk annuncia che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense #ANSA x.com