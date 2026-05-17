Vi spiego i rischi delle polemiche sull’immigrazione Il commento di Sisci

Le polemiche sull’immigrazione sono spesso accompagnate da toni accesi e, a volte, da comportamenti violenti. In alcune parti del mondo, la presenza di gruppi che manifestano sentimenti nazionalisti si ripete nel tempo, creando tensioni tra diverse comunità. Sono stati registrati episodi di azioni criminali e violente rivolte contro nuovi arrivati, spesso alimentate da sentimenti di sfiducia o paura. Questi eventi si sviluppano in un contesto storico di immigrazione che ha segnato la storia di alcune nazioni.

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Lo sciovinismo in America è problema periodico, secolare, praticamente connaturato al Paese. La nazione è stata fatta di ondate di immigrazione in cui i primi si rivoltano contro i secondi con azioni violente, al limite della legge o del tutto criminali. Il film di Scorsese Gangs of New York racconta come il mito del Padrino di Puzo e Coppola affondi le radici nell’800. Lo sciovinismo contro l’emigrazione in Europa ha basi diverse. Nasce anche da una denatalità che non c’è in America. Le nuove popolazioni più giovani sostituiscono i vecchi europei che non fanno figli e sono sempre meno giovani. Inoltre, lo sciovinismo europeo si radica e incastra in una tradizione di antisemitismo, che la recente guerra a Gaza ha risvegliato dal suo sonno leggero. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego i rischi delle polemiche sull’immigrazione. Il commento di Sisci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il problema dell'IMMIGRAZIONE in Italia Sullo stesso argomento Usa-Cina, vi spiego il Tao di guerra e pace. Scrive SisciAlla vigilia della visita di Trump in Cina, il profilo di una nuova Guerra Fredda si fa sempre più nitido. Iran e non solo, Conte saprà fare meglio di Meloni con Trump? Il commento di SisciNella Prima Repubblica, con quadro politico stabilissimo, al di là delle scosse frequenti, dopo ogni voto si faceva una profonda discussione ed esame...