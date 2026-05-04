Chivu ha commentato la vittoria dello scudetto durante un'intervista a DAZN, esprimendo soddisfazione per il risultato e per il supporto dei tifosi. Ha aggiunto di essere già concentrato sulla prossima finale di Coppa Italia. L’ex calciatore ha anche ricordato il suo passato con l’Inter, sottolineando di aver già scritto una pagina importante nella storia del club. Le sue parole si sono concentrate sui successi recenti e sui progetti futuri.

di Alberto Petrosilli Chivu ha festeggiato lo scudetto vinto al primo colpo sulla panchina dell’Inter presentandosi ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni. L’ Inter di Chivu celebra ufficialmente la conquista del suo 21° scudetto grazie alla vittoria contro il Parma. L’allenatore nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Sono nella storia dell’Inter? Credo che lo ero anche prima. Ma sono felice per questo gruppo e per questi meravigliosi tifosi. Non posso dire quella che è stata la narrativa dell’anno scorso, chi ha cercato di denigrare questa squadra e questa società.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a DAZN: «Felice per questo gruppo e per questi meravigliosi tifosi ma sto già pensando alla finale di Coppa Italia. Ero già nella storia dell’Inter»

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