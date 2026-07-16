Venezia la nuova maglia è un capolavoro | il video dell' annuncio

Venezia ha presentato la nuova maglia home 2026-27, in vista del ritorno in Serie A dopo la promozione in Serie B. La maglia combina elementi di stile retrò con un design moderno. È stata annunciata attraverso un video di presentazione. La squadra si prepara a disputare la prossima stagione nel massimo campionato italiano.

Si avvicina il ritorno in Serie A del Venezia, dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione grazie alla vittoria del campionato di Serie B. I Lagunari hanno presentato la nuova maglia home 202627, che unisce gusto retrò e design moderno. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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