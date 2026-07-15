Il Venezia FC ha presentato la nuova maglia per la stagione 2627, ispirata dai tifosi. La maglia riprende le bandiere sventolate durante le partite domenicali e le trasforma in un capo da indossare. Nessun dettaglio sui materiali o sui colori, solo il richiamo alle azioni dei supporter. La squadra tornerà in Serie A e il design vuole rappresentare il legame con i sostenitori.

La nuova maglia del Venezia FC per la stagione 2627 nasce da un'idea semplice quanto efficace: prendere quello che i tifosi fanno ogni domenica, sventolare le bandiere del Club, e trasformarlo in un capo da indossare. Il risultato, presentato insieme a NOCTA, è la prima maglia Home firmata in vista del ritorno in Serie A Enilive. Nonostante i tre colori sociali, la base continua ad essere nera come da tradizione. Ma qui non è un punto di partenza neutro, è lo sfondo su cui esplodono le bande arancioni e verdi che attraversano il fronte e il retro in modo simmetrico, come se qualcuno avesse steso le bandiere della curva sud direttamente sul tessuto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Per il ritorno in Serie A, il Venezia si è lasciata ispirare dai suoi tifosi per la nuova maglia

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