Danny Boyle aprirà la Mostra del cinema di Venezia con l' uomo che ha inventato il clickbait prima di internet
Danny Boyle aprirà la Mostra del cinema di Venezia con un film che narra la storia dell’uomo che ha inventato il clickbait prima di internet. Il film ripercorre l’acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la decisione di affidarne la direzione a Larry Lamb. In pochi anni, il tabloid divenne il più venduto in Inghilterra, superando il rivale Mirror.
Il film ricostruisce l'acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la scelta di affidarne la direzione a Larry Lamb, che in pochi anni lo trasformò nel tabloid più venduto d'Inghilterra a spese del rivale Mirror. Guy Pearce è Murdoch, Jack O'Connell è Lamb, Claire Foy è Jules Davies. La sceneggiatura è di James Graham, che ha adattato la propria pièce omonima, candidata ai Tony e portata in scena da Rupert Goold. Il direttore artistico della Mostra Alberto Barbera parla di «credenziali»: un premio Oscar alla regia, uno degli autori maggiori della scena teatrale londinese, tre tra gli attori più apprezzati del cinema inglese contemporaneo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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