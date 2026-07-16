Vecchiano | trovata morta la donna scomparsa da casa

Notizia in breve

Una donna scomparsa da casa nel pomeriggio è stata trovata morta nella sera del 15 luglio 2026 a Vecchiano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17:30 in località Marina di Vecchiano per le ricerche. La donna è stata trovata senza vita in un'area vicina alla zona di ricerca. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sul motivo della scomparsa. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause.