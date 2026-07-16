Vecchiano | trovata morta la donna scomparsa da casa
Una donna scomparsa da casa nel pomeriggio è stata trovata morta nella sera del 15 luglio 2026 a Vecchiano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17:30 in località Marina di Vecchiano per le ricerche. La donna è stata trovata senza vita in un'area vicina alla zona di ricerca. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sul motivo della scomparsa. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause.
VECCHIANO (PISA) – E’ stata trovata morta nella tarda serata di ieri, 15 luglio 2026, la donna scomparsa da casa nel pomeriggio a Vecchiano. I vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 17:30 in località Marina di Vecchiano per la ricerca della donna. Subito attuato il Piano di Ricerca a Persona Dispersa sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa con la invio di squadra VV.F. di terra, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche, che ha individuato in tarda serata il cadavere. Sul posto la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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