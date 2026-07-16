Una donna dispersa a Marina di Vecchiano è stata trovata cadavere. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per le ricerche, dopo che la donna non era tornata a casa. La sua scomparsa aveva portato all’attivazione delle operazioni di ricerca nella zona di Marina di Vecchiano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del decesso.

VECCHIANO – . Vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti nel pomeriggio di ieri (15 luglio) nel Comune di Vecchiano in località Marina di Vecchiano per la ricerca di una donna dispersa che non ha fatto ritorno alla propria abitazione. Subito attuato i l piano di ricerca a persona dispersa sotto il coordinamento della prefettura di Pisa con l’invisio di una squadra di vigili del fuoco di terra, personale Tas (topografia applicata al soccorso) e Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto). Utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche che ha individuato in tarda serata la persona, purtroppo deceduta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scompare a Marina di Vecchiano, donna trovata cadavere

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