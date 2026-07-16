donna scomparsa da casa ritrovata morta tramite le celle telefoniche

Una donna scomparsa da casa ieri a Marina di Veccihano è stata trovata morta, con il suo cellulare che ha rilevato la sua posizione. L’allarme era stato dato dopo le 17, quando non aveva fatto ritorno. Le forze dell’ordine hanno localizzato il corpo tramite i dati delle celle telefoniche. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato ancora confermate.

Pisa, 16 luglio 2026 – Tragico epilogo per la scomparsa di una donna avvenuta nella giornata di ieri, 15 luglio, a Marina di Veccihano. L’allarme era scattato dopo le 17 quando la signora non aveva fatto ritorno a casa. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti in poco tempo, dando il via alle operazioni di ricerca. Su disposizione della Prefettura di Pisa è stato attivato il Piano per la ricerca delle persone disperse. https:www.lanazione.itpontederacronacadaniele-fagiolini-ua2e24xx Sul posto sono state impiegate squadre di terra dei vigili del fuoco, personale specializzato Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e gli operatori Sapr, con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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