Vasco Rossi cittadino onorario Il consiglio si spacca sul voto La Lega fuori dal coro dice ’no’ | È solo una trovata di marketing

Durante la riunione del consiglio comunale, si discuterà la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, presentata dall’ex vicesindaca. La decisione ha diviso le forze politiche: la Lega ha espresso un voto contrario, definendo l’iniziativa una semplice strategia di marketing. La maggioranza si prepara a votare a favore, ma il risultato finale dipenderà dall’esito della seduta.

Vasco, uno di noi. Forse. Tutto si deciderà questa sera in consiglio comunale, quando l’ex vicesindaca Gloria Lisi presenterà il suo ordine del giorno per conferire a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria di Rimini. Una proposta che la consigliera di opposizione aveva avanzato pubblicamente pochi giorni dopo il ritorno in città del Komandante, che il 30 maggio aveva aperto il nuovo tour con il concerto proprio al ’Romeo Neri’. Un omaggio al rocker "il cui legame con Rimini è diventato sempre più forte – aveva spiegato Lisi – Per due volte negli ultimi tre anni, nel 2023 e quest’anno, ha deciso di fare qui le prove generali e la data zero del tour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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