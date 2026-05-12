Aurelio De Laurentiis è cittadino onorario di Napoli | la decisione del consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato con voto favorevole di quasi tutti i membri, tranne uno contrario e un astenuto, un ordine del giorno proposto dal gruppo di Forza Italia. La proposta riguardava il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente della squadra di calcio locale. La decisione è stata presa durante una seduta in cui sono stati esaminati i criteri e le modalità per il riconoscimento.

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Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a larga maggioranza - con un solo voto contrario e un astenuto - l'ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "Napoli vive di calcio, respira.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sì del Consiglio Comunale, la cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De LaurentiisTempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a larga maggioranza – con un solo voto contrario e un astenuto – l’ordine del... Napoli, Alvino punge: «De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?»Napoli, Alvino punge: «De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?»"> Le ore americane di Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere... Argomenti più discussi: Addio ad Alex Zanardi, il presidente Aurelio De Laurentiis ricorda la leggenda dell'automobilismo; Il consiglio comunale si divide sulla cittadinanza a De Laurentiis; Aurelio De Laurentiis, presidente onorario Komen Italia: Prevenire meglio che curarsi; Sulla proposta della cittadinanza a De Laurentiis scivola il Consiglio comunale di Napoli. Ma alla gazzetta e la stessa Rossi lo sanno che De Laurentiis è il presidente del Napoli e per sua stessa ammissione ( di Aurelio come lo chiamano loro) col cinema ha chiuso! Io sono scioccato. x.com Rossano Fabbri, segretario di Stato per lo sport di San Marino, sui commenti di Aurelio de Laurentiis: Non ci sono favole come quella del Leicester? Se queste favole non appartengono più al mondo del calcio... la poesia che il calcio rappresenta andrebbe p reddit Aurelio De Laurentiis cittadino onorario di Napoli, sì del consiglio comunaleLa precedente seduta aveva creato polemiche, perché non si era raggiunto il minimo legale per discutere della cittadinanza onoraria al presidente del Napoli ... ilroma.net