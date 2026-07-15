Nella notte a Sottomonte sono stati registrati furti e atti vandalici negli stabilimenti balneari. Il personale di sicurezza ha segnalato danni ripetuti, con un bagnino che ha riferito di un secondo episodio simile. La polizia sta indagando sugli episodi, senza ancora aver individuato i responsabili. Nessuna persona è stata fermata e non ci sono stati feriti. La spiaggia rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Pesaro, 15 luglio 2026 – E’ stata una notte tormentata, quella appena passata, alla spiaggia di Sottomonte, dove si sono registrati episodi di furti ed atti vandalici. A raccontarlo sono gli stessi bagnini della zona, che questa mattina, arrivando in spiaggia, si sono ritrovati di fronte a una serie di brutte sorprese. “E’ la seconda volta che accade quest’anno – dice Mattia Lazzarini, della Spiaggia Bianca -. Stanotte sono entrati da noi, ma anche da tantissimi miei colleghi”. I ladri hanno infatti agito in un tratto di spiaggia abbastanza vasto che va da Bagni Margherita al The Beach, sempre Sottomonte. “Entrando da noi purtroppo hanno rotto la tv – aggiunge - e hanno preso anche qualcosa di poco valore, come qualche bottiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti e atti vandalici negli stabilimenti balneari di Sottomonte. Il bagnino Mattia: “E’ la seconda volta, ancora danni”

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