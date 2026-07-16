Un vandalo ha danneggiato la targa commemorativa dedicata a un escursionista scomparso al Passo Gavia, sul Corno dei Tre Signori. L’atto si è verificato in data recente e ha comportato la distruzione dell’installazione. La targa era un segno di ricordo per la persona scomparsa durante un’escursione in zona. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o sull’identità del responsabile.

Valfurva, 16 luglio 2026 – “Più ci si eleva e più si è soli, ma sulle cime delle montagne ogni viandante che incontri è un fratello”. Non ha certo compreso l’insegnamento del detto Zen il vandalo che ha distrutto la targa commemorativa in onore di un escursionista al Passo Gavia sul Corno dei tre Signori. Un gesto scellerato (perché di azione voluta si tratta. Forse una picconata forte. Improbabile, infatti, possa essere stato il vento che spesso soffia a tali altezze) che ha spezzettato completamente il volto di Roby nella foto ricordo. Un atto ignobile e intollerabile che offende la memoria di un amante della montagna. L’immagine è andata in frantumi, ma la scritta sul sasso che ricorda agli escursionisti la bellezza del camminare sui monti è rimasta intatta quasi a scardinare la violenza abbattutasi con tanta ferocia sulla foto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali in vetta al Gavia: distrutta la targa dedicata a un escursionista scomparso

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