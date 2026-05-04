Vandali in azione in piazza | distrutta la colonnina per le auto elettriche

Nella giornata di oggi, alcune colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono state prese di mira da vandali in diverse aree della città. Le strutture sono state danneggiate, con alcune completamente distrutte. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e comprendere meglio quanto accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono feriti.

Vandali in azione a Mondragone e a finire nel mirino dei malintenzionati è stata, ancora una volta, la colonnina per la ricarico delle auto elettriche. A denunciare quanto accaduto in piazza Falcone è il consigliere comunale Carlo Federico.Così l'esponente di minoranza: “Anche l’ultima colonnina.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Rubati cavi di rame dalla colonnina per la ricarica delle auto elettricheRubati i cavi in rame che alimentano la colonnina per la ricarica delle auto elettriche in via Don Adelchi Fantini a Mondragone. Leggi anche: Vandali in azione: tagliate le gomme a quattro auto al Sacro Cuore Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Boscotrecase, vandali in azione nella sede di Libera: Non è la prima volta; Vandali in azione a piazza della Repubblica: scritta sulla basilica di Santa Maria degli Angeli; Vandali in azione presso un plesso scolastico: individuati i responsabili, l'ira del sindaco; Vandali in azione in via Cavour: a fuoco una centralina telefonica in centro a Gallarate. Vandali in azione in piazza: distrutta la colonnina per le auto elettricheIgnoti hanno tagliato i cavi, rendendo inutilizzabile il servizio di ricarica. Il consigliere Federico punta il dito contro l'amministrazione: Colonnine installate in zone isolate, senza un minimo di ... casertanews.it TREVISO | VANDALI IN AZIONE A MONIGO. AUTO IN FIAMME E DECINE DI PNEUMATICI TAGLIATI28/04/2026 TREVISO – Vandali in azione nella zona di Monigo, a Treviso, dove decine di auto sono state prese di mira. Proprietari sconvolti, e fiamme da un’automobile che nel bagagliaio aveva la bombo ... antennatre.medianordest.it Toscana, baby vandali in azione: danni al centro sportivo - facebook.com facebook Boscotrecase, vandali in azione nella sede di Libera: “Non è la prima volta” x.com