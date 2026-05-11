Vandali in azione | distrutta la Cassa Armonica Matacena | Indignazione e rabbia

Nella piazza Principe Amedeo di Aversa, la Cassa Armonica, edificio neoclassico realizzato tra il 1901 e il 1910 in ghisa e vetro, è stata danneggiata da atti vandalici. La struttura, situata nella Villa Comunale, ha subito danni che hanno suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e le autorità locali. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione agli atti di vandalismo.

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