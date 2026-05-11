Vandali in azione | distrutta la Cassa Armonica Matacena | Indignazione e rabbia
Nella piazza Principe Amedeo di Aversa, la Cassa Armonica, edificio neoclassico realizzato tra il 1901 e il 1910 in ghisa e vetro, è stata danneggiata da atti vandalici. La struttura, situata nella Villa Comunale, ha subito danni che hanno suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e le autorità locali. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione agli atti di vandalismo.
Vandalizzata la Cassa Armonica di Aversa. La struttura neoclassica in ghisa e vetro realizzata tra il 1901 e il 1910, in piazza Principe Amedeo (Villa Comunale) è stata danneggiata. Assi divelte, vetri infranti. Toccato uno dei simboli più rappresentativi della città normanna a pochi passi dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Vandali in azione in piazza: distrutta la colonnina per le auto elettricheVandali in azione a Mondragone e a finire nel mirino dei malintenzionati è stata, ancora una volta, la colonnina per la ricarico delle auto...
Lavatrici gettate nel fosso: rabbia e indignazione per la discarica abusivaUn gesto incivile che non passa inosservato, non solo per l’impatto ambientale, ma anche per il messaggio preoccupante che trasmette.