Vandali in azione | distrutta la Cassa Armonica Matacena | Indignazione e rabbia

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella piazza Principe Amedeo di Aversa, la Cassa Armonica, edificio neoclassico realizzato tra il 1901 e il 1910 in ghisa e vetro, è stata danneggiata da atti vandalici. La struttura, situata nella Villa Comunale, ha subito danni che hanno suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e le autorità locali. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione agli atti di vandalismo.

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Vandalizzata la Cassa Armonica di Aversa. La struttura neoclassica in ghisa e vetro realizzata tra il 1901 e il 1910, in piazza Principe Amedeo (Villa Comunale) è stata danneggiata. Assi divelte, vetri infranti. Toccato uno dei simboli più rappresentativi della città normanna a pochi passi dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it

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