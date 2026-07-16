Durante una trasmissione televisiva, il giornalista-imprenditore ha pronunciato frasi che gli inquirenti interpretano come messaggi in codice. Le dichiarazioni sono state fatte in prima serata e hanno attirato l’attenzione degli investigatori, che sospettano possano nascondere informazioni nascoste. Le indagini continuano per chiarire se ci siano collegamenti tra le parole pronunciate e attività illecite. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Valter Lavitola ne sa una più del diavolo? Il dubbio negli inquirenti sale forte, dopo alcune parole dette in televisione dal giornalista-imprenditore che potrebbero nascondere molto più di semplici dichiarazioni pubbliche. Chi indaga sta analizzando le numerose interviste rilasciate negli ultimi giorni proprio da Lavitola e da Gomes Clesio Tavares. I magistrati – si legge sul Corriere della Sera - hanno disposto l’acquisizione dei loro interventi per verificare se contengano messaggi rivolti all’esterno o addirittura possibili tentativi di condizionamento nei confronti degli investigatori che stanno indagando sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valter Lavitola, "sempre la prima serata": messaggi in codice in tv?

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