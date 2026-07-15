Le dichiarazioni di Valter Lavitola e Gomes Clesio Tavares negli ultimi giorni sono al centro di un’indagine, che si concentra sulle presunte frasi ambiguoushe e sui messaggi in codice contenuti nelle interviste. Le loro dichiarazioni sono state considerate significative dagli investigatori, che le analizzano come possibili elementi di comunicazione nascosta. L’indagine riguarda anche il caso Ranucci e si focalizza sui contenuti ritenuti “strani” o sospetti nelle interviste dei due soggetti.

ROMA - Indagati e comunicativi. Le molte interviste rilasciate da Valter Lavitola e Gomes Clesio Tavares negli ultimi giorni dicono più di tante intercettazioni. Con questa convinzione i magistrati ne hanno disposto l’acquisizione: si vuol capire, ora, se contengano messaggi rivolti all’esterno e perfino se esprimano qualche tentativo di condizionamento nei confronti degli investigatori. Prima di tutto i telegiornali: sia Lavitola che Gomes hanno privilegiato la prima serata di Raiuno per replicare alle accuse dei pm antimafia Carlo Villani e Edoardo De Santis. Parlando a distanza l’uno dell’altro. «Non so se sperare — ha detto il faccendiere sotto accusa per strage con metodo mafioso del proprio factotum Clesio Tavares — che rientri o che non rientri. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, si indaga sulle «strane» frasi di Lavitola e del factotum. L'ipotesi di messaggi in codice nelle interviste

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